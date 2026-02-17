Lamkja trascina il Biancanigo Pari del Camerlona

Perparim Lamkja ha segnato due gol contro il Villanova, portando il Vatra a pareggiare il Biancanigo in testa al girone B di Terza. La partita si è svolta in un campo impraticabile, che ha fermato lo Sporting Lugo contro il Biancanigo, lasciando spazio alla rimonta del Vatra. Lamkja, già autore di 18 reti in stagione, ha deciso la partita con un’ottima doppietta.

Approfittando dello stop – causa impraticabilità di campo – dello Sporting Lugo contro il Biancanigo, il Vatra raggiunge i lughesi in testa al girone B di Terza: decisiva la doppietta di Perparim Lamkja (18 gol in stagione, nella foto) nel 2-0 sul Villanova. Nel girone A la capolista Camerlona viene fermata sul pari (1-1) dal Real Mamante ed è avvicinata dalla Marradese che batte 2-0 (Montaguti e Musa) i Coyotes. Marradese a -8 con 2 partite da recuperare, mentre quelle del Wild sono addirittura 3. Risultati Terza Categoria (18ª giornata). Girone A: Atlas-S. Alberto 2-3, Cervia United U21-Atl. Lugo 3-3, Giovecca-Sal.