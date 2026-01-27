Terza categoria Colpo Stella Azzurra con il Camerlona Ok Vatra e Sporting

In questa giornata di terza categoria, il colpo Stella Azzurra si è verificato con le vittorie di Vatra e Sporting Lugo, entrambe per rinvio a causa di impraticabilità di campo. La capolista Compagnia dell’Albero non è scesa in campo, evidenziando le difficoltà logistiche del girone B. Risultati e rinvii testimoniano un andamento complesso e incerto nel campionato, che richiede attenzione e aggiornamenti costanti.

Qualche rinvio per impraticabilità di campo che riguarda soprattutto il girone B, con la capolista Compagnia dell’Albero superata da Vatra e Sporting Lugo, vittoriose rispettivamente con Bisanzio (2-0) e Juvenilia (2-1), ma semplicemente per non aver giocato. Nel girone A gioca domani la Wild Bagnara del bomber Raffaele Poli (11 gol, foto) e può portarsi a -1 dal primo posto del Camerlona, caduto 2-1 a sorpresa con la Stella Azzurra: decisiva la doppietta del capocannoniere del girone, Fantinelli, salito a 14 gol. (15ª giornata). Girone A: Coyotes-Real Mamante 1-3, E. Mattei-Giovecca 1-2, Marradese-Atlas rinv. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Colpo Stella Azzurra con il Camerlona Ok Vatra e Sporting Approfondimenti su Vatra Sporting Terza categoria. Camerlona allunga. Sporting Lugo in vetta. Stop Compagnia Terza categoria. Ricci più Guidi, vola lo Sporting Lugo. Camerlona fa il vuoto Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Vatra Sporting Argomenti discussi: Terza categoria. Colpo Stella Azzurra con il Camerlona Ok Vatra e Sporting; TERZA CATEGORIA. In campo c'è un altra partita, gara persa a tavolino; Prima Categoria/B, il punto: Casolana corsara ed in fuga, colpo salvezza del Perano; Terza Categoria Chiavari. Un nuovo rinforzo per il Carlo Grasso. Terza categoria. Colpo Stella Azzurra con il Camerlona Ok Vatra e SportingQualche rinvio per impraticabilità di campo che riguarda soprattutto il girone B, con la capolista Compagnia dell’Albero superata da ... sport.quotidiano.net Terza categoria, il rilancio della Stella Azzurra di GuasilaMulinu Becciu e Calcio Kalagonis non sbagliano un colpo nel girone B di Terza categoria. Cagliaritani corsari a Burcei con la Burcerese, maresi vittoriosi in casa con la Polisportiva Santa Lucia. Dopo ... unionesarda.it Colpo nel concorso di sabato 24 gennaio: centrato un 4 Stella. La giocata è stata registrata presso il Bar Peperoncino, ricevitoria già premiata nel dicembre 2024 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.