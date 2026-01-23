Apre N’Diaye | finisce in pari Rigori e rossi pari Primavera con il Cesena

N’Diaye e il Cesena chiudono la partita in parità, con una sfida ricca di emozioni e episodi controversi. La gara, valida per la Primavera, si è conclusa senza vincitori né vinti, segnando un pareggio equilibrato tra le due squadre. Tra rigori e cartellini rossi, il risultato riflette l’intensità e la disputata atmosfera del match.

1 CESENA 1: Franceschelli, Nesi, Tomasevic, Markovic; Bousnina, N'Diaye, Nordvall, Toroc (7' st Libra Alvarado), Papazov; Armanini (7' st Ferrari), Sadiku (42' pt Francioli). A dispo. Gnudi, Jaber, Briguglio, Juncaj, Krasniqi, Zonta, Ugolotti, De Pace. All. Morrone. CESENA: Fontana, Mattioli (43' st Biguzzi), Ridolfi (33' st Marini), Kebbeh, Ribello, Bertaccini, Domeniconi, Berti (16' st' Poletti), Wade, Rossetti, Galvagno (1' st Lantignotti). In panchina: Gianfanti, Dorigo, Gasperini, 6 Baietta, Zaghini, Amadori, Casadei. All. Campedelli. Arbitro: D'Eusanio di Faenza. Reti: 9' pt N'Diaye, 16' st Rossetti.

