La sezione rossa del Tribunale di Roma | risarcito con 18mila euro un altro migrante

Il giudice Corrado Bile ha ordinato il risarcimento di 18mila euro a un migrante, dopo aver riconosciuto un danno subito in un procedimento davanti alla Diciottesima Sezione Civile del Tribunale di Roma. La sentenza si aggiunge a una serie di decisioni che stanno attirando l’attenzione, specialmente perché coinvolgono casi di persone provenienti dall’estero che cercano giustizia nel capoluogo. La sezione

La Diciottesima Sezione Civile del Tribunale di Roma, di cui fa parte la leader di Md Silvia Albano (nella foto), sta facendo discutere per l'ultima decisione adottata, quella del giudice Corrado Bile. Sua la sentenza che ha stabilito che il Viminale dovrà risarcire per 700 euro un migrante che era stato trattenuto nel Cpr in Albania, pluricondannato anche per aver malmenato una donna con calci e pugni, causandole un trauma oculare e cranico. Ma non è certo l'unica posizione sui generis che hanno assunto: di quella sezione fa parte anche Damiana Colla, che nel 2023 ha condannato il ministero dell'Interno a risarcire per 18mila euro un migrante pakistano che era stato respinto dall'Italia alla Slovenia e poi in Bosnia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Un migrante con precedenti, risarcito e soddisfatto, è al centro di una decisione che ha portato a sanzionare il Viminale per il suo trasferimento in Albania.

