Licenziato per aver preso 1,60 euro | risarcito con 18 mensilità

Un lavoratore licenziato per aver preso 1,60 euro dal distributore automatico ha ottenuto un risarcimento equivalente a 18 mensilità. La vicenda evidenzia le implicazioni legali e contrattuali di comportamenti considerati gravi sul luogo di lavoro, anche per somme minime. La decisione sottolinea l’importanza di una corretta applicazione delle norme in materia di licenziamento e tutela del lavoratore.

Licenziato per essersi appropriato di 1 euro e 60 centesimi dal distributore automatico del caffè al lavoro, ottiene un risarcimento di 18 mensilità. È quanto ha stabilito il Tribunale di Brescia, che ha giudicato "del tutto sproporzionato" il provvedimento adottato da un'azienda bresciana nei confronti di un proprio dipendente con oltre 14 anni di anzianità. I fatti risalgono al giugno 2024, quando l'uomo, durante una pausa di lavoro, non aveva ricevuto il resto dopo aver acquistato un caffè. Il giorno successivo, all'arrivo del tecnico incaricato della manutenzione, aveva recuperato le monete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

