L’Allegra Brigata di Lucca partecipa ai Giochi europei di sci di fondo in Estonia, perché quattro suoi atleti vogliono sfidare gli avversari sul campo. Questi atleti, provenienti dalla Toscana, si preparano a mettere alla prova le proprie capacità in una gara che si svolge in condizioni climatiche dure e con un percorso impegnativo.

Saranno 4 atleti lucchesi del team Allegra Brigata (Toscana) e 3 atleti del team Prali (Piemonte) a rappresentare l’Italia nella competizione Europea di Sci di Fondo SO in Estonia. La delegazione Italiana, guidata dal tecnico nazionale Elisa Grill e dal tecnico Lucchese Roberto Senesi, raggiungeranno Otepää, Estonia, da oggi a venerdì. Le competizioni si svolgeranno nella capitale invernale Otepää presso il Tehvandi Sport Center. “È davvero una grande emozione per tutti – commenta Claudia Maiorano Direttore Regionale Special Olympics Toscana –, ricordando la differenza importante del perché in Special Olympics sono “Giochi” e non “Campionati” Perché prima del risultato viene la persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'Allegra Brigata in Estonia. Sfida ai Giochi europei per quattro atleti lucchesi

