Un ortopedico ai Giochi | Pronto per Livigno Per aiutare gli atleti

Parlano anche reggiano i 25esimi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Sia sulle piste da sci, grazie Riccardo Coriani, skiman e allenatore dell'astro nascente dello sci azzurro, Giovanni Franzoni, che nella platea dei commentatori grazie alla medaglia d'oro, in slalom, di Vancouver 2010, Giuliano Razzoli, impegnato a "Notti Olimpiche" su Rai2; ma pure nell'ambito, non meno importante, dello staff sanitario. E' il caso del dottor Enrico Lancellotti, 40 anni, che lavorerà presso il policlinico olimpico di Livigno al pronto soccorso ortopedico. Un'opportunità molto interessante per il professionista reggiano, che attualmente lavora nella chirurgia ortopedica di Villa Salus ma ha al suo attivo anni di collaborazione con diverse società sportive del nostro territorio, e non solo.