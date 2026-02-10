Addio dieta ai Giochi atleti pazzi per pizza e pasta

Questa mattina, le mense dei Villaggi Olimpici di Milano Cortina hanno mostrato un volto diverso rispetto alle immagini di festa e orgoglio della cerimonia di apertura. Gli atleti, spesso lontani da casa e dalle loro abitudini, si sono lasciati andare a richieste insolite: niente diete rigide, ma pizza, pasta e cibi semplici. Basta con le restrizioni, hanno deciso, vogliono gustarsi anche un piatto tradizionale italiano, senza sensi di colpa. La scena riflette una voglia di normalità e di piacere, anche in un evento così importante.

AGI - Se la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina è stata un trionfo di italianità, non potevano certo essere diverse le mense che sfamano migliaia di atleti ai Villaggi Olimpici. E così la proposta enogastronomica elaborata, spiega Elisabetta Salvadori, responsabile Food & Beverage della Fondazione Milano Cortina, "è concepita per valorizzare le eccellenze della cucina italiana ". Le eccellenze nei menù. Il che, per una cucina estremamente regionale come quella italiana, con eccellenze e piatti tipici che cambiano ogni regione, se non addirittura ogni città, è cosa più semplice a dirsi che a farsi.

