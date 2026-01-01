Il pronto soccorso come sintomo di una sanità pubblica in affanno

Il funzionamento dei pronto soccorso riflette lo stato della sanità pubblica, ormai sotto pressione. Le proteste dei cittadini, causate da tempi di attesa e condizioni inadeguate, evidenziano criticità che richiedono attenzione. La Fp Cgil ha rivolto domande ai partiti di governo e alla Direzione della Asl TSE per affrontare queste problematiche, auspicando interventi concreti per migliorare i servizi e garantire assistenza adeguata a tutti.

Le domande della Fp Cgil ai partiti di governo e alla Direzione della Asl TSE Le proteste dei cittadini sul funzionamento dei pronto soccorso sono legittime: attese interminabili e condizioni inaccettabili sono sotto gli occhi di tutti. Ad Arezzo, come nel resto d’Italia, la situazione è ormai emergenziale. Ma fermarsi alla denuncia dei disservizi rischia di nascondere le vere cause di un sistema che può produrre conseguenze anche drammatiche. A sottolinearlo è Gabriella Petteruti, segretaria della Funzione Pubblica Cgil, che invita a una riflessione più ampia e a un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

