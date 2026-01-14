Serie A contro Cloudflare | scontro aperto sulla pirateria e sui diritti tv

La disputa tra la Serie A e Cloudflare riguarda temi chiave come la lotta alla pirateria online e la tutela dei diritti televisivi. Questo confronto, che coinvolge il calcio europeo e una delle principali aziende tecnologiche statunitensi, si sta evolvendo in un dibattito di natura politica e istituzionale. La questione evidenzia le sfide attuali tra sport, tecnologia e tutela dei contenuti digitali.

Lo scontro tra il mondo del calcio europeo e una delle principali big tech statunitensi entra in una fase apertamente politica e istituzionale. La Lega Serie A rompe gli indugi e risponde duramente alle dichiarazioni del CEO di Cloudflare, Matthew Prince, trasformando una disputa regolatoria in un caso internazionale che chiama in causa governi, autorità e principi di diritto. La replica della Serie A: “Non è censura, è tutela dei diritti”. Nel mirino della Lega non c’è solo il contenuto delle parole di Prince, ma il loro impianto complessivo. Le affermazioni del manager americano vengono definite senza mezzi termini «un cumulo di mistificazioni, minacce e falsità», con un’accusa che va ben oltre il perimetro mediatico. 🔗 Leggi su Como1907news.com

