francia le vpn nel mirino contro la pirateria sportiva

In Francia, la giustizia ha deciso di estendere l’obbligo di blocco dei siti pirata anche alle VPN, tra cui NordVPN e Surfshark. Questa sentenza potrebbe influenzare le normative sulla responsabilità digitale nel settore dello sport, modificando il modo in cui si affronta la pirateria online. La decisione rappresenta un passo importante nel quadro delle misure contro le violazioni dei diritti digitali.

La giustizia francese estende l’obbligo di blocco dei siti pirata anche alle VPN, colpendo NordVPN, Surfshark e altri: una sentenza che può cambiare le regole della responsabilità digitale nello sport.. L'assedio digitale alla pirateria sportiva compie un passo decisivo in Francia, segnando un precedente giuridico che potrebbe ridisegnare i confini della responsabilità per i fornitori di servizi di rete. Con una sentenza destinata a far discutere, il Tribunal Judiciaire de Paris ha stabilito che l'obbligo di oscuramento dei siti che trasmettono illegalmente eventi sportivi non ricade più esclusivamente sugli Internet Service Provider, ma si estende ora anche ai principali fornitori di VPN. 🔗 Leggi su Digital-news.it

