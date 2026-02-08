exum diventa free agent dopo il taglio washington wizards

Dante Exum è ufficialmente un free agent dopo essere stato tagliato dai Washington Wizards. L’esterno australiano lascia la squadra senza trovare spazio in questa stagione. Ora cerca una nuova squadra dove poter dimostrare il suo valore.

Dante Exum è ufficialmente un libero agente dopo essere stato tagliato dai Washington Wizards. L’ingresso dell’esterno australiano a Washington risulta da una trattativa recente coi Dallas Mavericks che ha coinvolto altri nomi di rilievo, delineando un contesto di mercato dinamico e in continua evoluzione. Con una carriera caratterizzata da un profilo tecnico pregnante e da una gestione attenta agli infortuni, Exum resta in attesa di nuove opportunità tra le squadre della NBA. Nella cornice della recente operazione di scambio, Exum è arrivato in una franchigia diversa da quella di origine, entrando in un pacchetto che comprendeva nomi di rilievo coinvolti nell’accordo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

