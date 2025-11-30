Il balcone segreto del Lago Maggiore | questa è la passeggiata più autentica ed imperdibile in inverno

Tra boschi colorati e sentieri panoramici, escursioni per tutti, itinerari tra natura, borghi storici e laghi alpini Un luogo imperdibile per chi cerca un'esperienza immersiva nella natura e panorami mozzafiato. Questa balconata naturale regala viste spettacolari e, nelle giornate più limpide, si può scorgere addirittura il confine italiano. Un panorama mozzafiato La zona circostante offre numerose opportunità per esplorazioni e visite culturali, arricchendo il soggiorno con tappe di grande interesse naturalistico e storico. Un'autentica immersione autunnale. L' autunno a Punta Paradiso rappresenta il periodo ideale per una camminata all'aria aperta.

