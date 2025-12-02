L' isola Pescatori sul Lago Maggiore si illumina per Natale
Sul Lago Maggiore torna anche quest'anno l'appuntamento con le "Isole di luce".Questa volta, però, a illuminarsi con luci colorate in occasione del Natale sarà soltanto l'isola Pescatori: per un mese, dal 5 dicembre al 6 gennaio, l'isola si trasformerà grazie a una illuminazione scenografica.Un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
