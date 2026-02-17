Lago di Como una villa da sogno immersa nella magia della Tremezzina

Una villa storica del 1750, situata a Tremezzo sul Lago di Como, è stata messa in vendita dopo un intervento di restauro accurato. La proprietaria ha deciso di mettere sul mercato l’immobile, che si trova in una posizione privilegiata con vista mozzafiato sulle acque del lago. La struttura, perfettamente restaurata, si distingue per i dettagli eleganti e un giardino che si estende fino alla riva.

Il borgo, tra i più suggestivi della sponda occidentale del Lago di Como, è da sempre considerato un rifugio privilegiato grazie al suo microclima mite in ogni stagione e alla presenza di eleganti dimore storiche immerse nel verde. Non a caso, nel corso dei secoli l’area è stata scelta da esponenti della nobiltà europea e da personalità internazionali come luogo ideale per soggiorni esclusivi e residenze di prestigio. La proprietà si trova a pochi passi dal lungolago ed è circondata da un parco privato di 1.630 metri quadrati, curato a prato e impreziosito da alberi secolari. Dal terrazzo d’ingresso, dal giardino e da tutte le camere si apre una vista panoramica che abbraccia l’intero paesaggio lacustre.🔗 Leggi su Quicomo.it

Situata tra Como e Lecco, a breve distanza dai laghi di Pusiano e Segrino, questa villa d’epoca offre un ambiente elegante e ricco di storia.

