Lago di Como Variante della Tremezzina | si valuta il cantiere 7 su 7
Si è riunita questa mattina, nella sede del Comune di Menaggio, la Cabina di Regia di Cantiere per la Variante della Tremezzina, convocata dal presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca. Al tavolo erano presenti rappresentanti istituzionali dei Comuni interessati, Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Variante, ennesima fumata grigia: la ripartenza degli scavi solo ad aprile - Notizie poco confortanti dal Tavolo di Regia di Cantiere appena concluso a Menaggio ... laprovinciadicomo.it scrive
Variante della Tremezzina, altro slittamento: lavori sette giorni su sette non prima dalla primavera - Variante della Tremezzina oggi l'attesa seconda riunione della Cabina di Regia di Cantiere a Menaggio, convocata dal presidente della Provincia ... Scrive espansionetv.it
Variante della Tremezzina, 4 anni fa l’avvio dei lavori. Scavati 650 metri su 10 chilometri, il 2 dicembre nuova riunione - Quattro anni fa il 29 novembre venivano posizionate le recinzioni e iniziava lo stop ai mezzi a Colonno sulla statale ... Scrive espansionetv.it
Variante, oggi a Menaggio la seconda riunione del Tavolo di Regia - 30 a Menaggio, cui non dovrebbe partecipare l’ad di Anas Claudio Andrea Gemme (che ha fortemente voluto la costituzione del ... Secondo laprovinciadicomo.it