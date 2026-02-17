Ladri senza scrupoli | secondo furto nell' arco di poco alla caserma dei pompieri

Due furti si sono verificati in breve tempo alla caserma dei vigili del fuoco di Bolzano, causando danni e disagio. La prima volta i ladri sono entrati di notte, passando dal vetro rotto di una finestra, e hanno portato via attrezzi e materiali. Poco dopo, gli stessi malviventi hanno tentato di entrare di nuovo, questa volta forzando un ingresso secondario. La scoperta di questi episodi ha sorpreso i pompieri, che si trovano ora a rafforzare le misure di sicurezza.

Il colpo è avvenuto nei giorni scorsi, un altro episodio si è poi verificato in un altro paese con modalità simili. Qualche mese fa un'altra sgradita visita. I vigili del fuoco sconsolati: "Ci hanno portato via attrezzature fondamentali per le emergenze. Colpita la sicurezza di tutti" La notizia è apparsa sulla pagina ufficiale dei vigili del fuoco della provincia di Bolzano ed è qualcosa di, oggettivamente, inaccettabile. Intendiamoci, già lo è di per sé un furto, di qualunque entità esso sia; se poi a entrare nel mirino dei ladri sono i vigili del fuoco e la loro caserma, ovvero due realtà fondamentali per la salvaguardia delle comunità, la cosa assume dei contorni ancora più allucinanti.