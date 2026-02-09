Furto a Bitonto rubati i tablet per le cure domiciliari Asl | Ladri senza scrupoli

Questa mattina a Bitonto, dei ladri hanno rubato alcuni tablet usati dagli operatori delle cure domiciliari dell’Asl Bari. Gli strumenti erano stati consegnati per assistere i pazienti a casa, ma sono stati sottratti da ignoti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ignoti hanno rubato alcuni tablet consegnati agli operatori delle cure domiciliari del Distretto socio sanitario di Bitonto, nel territorio dell'Asl Bari. L'episodio, scoperto nella mattinata di lunedì, potrebbe essere avvenuto tra sabato e domenica nella sede Adi, situata all'interno del.

