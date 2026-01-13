Colpo alla caserma dei pompieri | rubata attrezzatura di soccorso

Nella notte tra l’11 e il 12 gennaio, ignoti hanno forzato il garage del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Daniele del Friuli, sottraendo attrezzature di soccorso. L’episodio ha causato preoccupazione tra le forze di sicurezza e solleva questioni sulla sicurezza delle strutture pubbliche dedicate alla prevenzione e al soccorso. La polizia sta indagando per individuare i responsabili e recuperare la merce rubata.

Attrezzature di soccorso rubate dalla caserma dei Vigili del Fuoco. Il furto è avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 gennaio, quando i ladri hanno forzato l’ingresso del garage del distaccamento di San Daniele del Friuli. Una volta all’interno, i malviventi hanno asportato diversi strumenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Furto nella sede dei vigili del fuoco, rubata attrezzatura da soccorso per 20mila euro Leggi anche: Investito vicino alla caserma dei pompieri, Christoph Stoll non ce l’ha fatta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mede, svaligiata caserma dei pompieri; Mede, ladri sfondano la caserma dei pompieri: rubate le attrezzature. Danni per decine di migliaia di euro. Mede, rubano nella caserma dei pompieri dall'autobotte alle motoseghe: si cerca la banda di ladri composta da sei persone - Il valore del colpo non riguarda solo la refurtiva, comunque ingente, ma il presente stesso del distaccamento di Mede, in ... milano.corriere.it

Mede, svaligiata caserma dei pompieri - Una banda di 6 persone, tutte con volto coperto, ha rubato attrezzature donate dalla onlus collega ... laprovinciapavese.gelocal.it

Mede, derubati i vigili del fuoco via attrezzature per 50mila euro - Per entrare in caserma i ladri hanno utilizzato una Alfa Romeo Giulietta rubata nella mattinata dello stesso giorno a Pavia. laprovinciapavese.gelocal.it

Per Non Dimenticarli. . 13/10/2023 Alla caserma Calatafimi sede del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia il ricordo del carabiniere ausiliario Stefano Di Bonaventura, ucciso vigliaccamente 37 anni fa con un colpo di pistola da un rapinatore che insieme a un co - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.