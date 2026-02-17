Ladri entrano in casa e rubano due pepite ma sono calcoli renali
Due ladri entrano in un appartamento convinti di rubare gioielli, ma trovano solo calcoli renali. I malviventi avevano scassinato la porta di casa di un uomo, pensando di portare via oggetti di valore. Invece, si sono ritrovati con due pepite di pietra, che l’uomo aveva dimenticato di aver lasciato in casa a causa di un attacco di calcoli renali.
Erano convinti di aver messo a segno un grande "colpo", portando via delle pietre preziose di valore da un appartamento svaligiato. Un bottino che invece si è rivelato essere qualcosa di totalmente diverso e dal dubbio valore: due calcoli renali. Una brutta sorpresa per i ladri che ieri, lunedì 16 febbraio, sono entrati in un appartamento di via Istria a Pordenone, casa dell'ex vicedirettore del Messaggero Veneto, Giuseppe Ragogna. Secondo quanto ricostruito, i malviventi sono entrati in azione poco dopo le 19, quando nell'abitazione non c'era nessuno.
Entrano in casa e rubano due pepite, ma sono calcoli renali
Due ladri sono entrati in un appartamento di Pordenone e hanno rubato due pepite, ma si sono accorti di aver preso dei calcoli renali.
