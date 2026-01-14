Raccolta dei rifiuti | oltre 1700 segnalazioni dei cittadini fanno scattare l' indagine di Atersir su Iren

Atersir, l’ente regionale per i servizi idrici e rifiuti in Emilia Romagna, ha avviato un’indagine nei confronti di Iren. La decisione nasce da oltre 1.700 segnalazioni da parte dei cittadini di Piacenza, che hanno evidenziato problematiche nella gestione dei rifiuti. L’azione mira a verificare eventuali irregolarità e garantire il rispetto delle normative vigenti nel settore.

Atersir, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti, ha avviato un procedimento di verifica e penale nei confronti di Iren in conseguenza di alcune segnalazioni provenienti da cittadini di Piacenza. È quanto si apprende dal riscontro ad un accesso agli atti.

