Entrano in casa e rubano due pepite ma sono calcoli renali

Pensavano di avere trovato qualcosa di valore, ma sono usciti con dei calcoli renali. I topi d'appartamento sono entrati lunedì in un appartamento di via Istria a Pordenone, casa dell'ex vicedirettore del Messaggero Veneto, Giuseppe Ragogna. I ladri sono entrati in casa verso le sette di sera, quando nell'appartamento non c'era nessuno. Hanno forzato una finestra e una volta all'interno hanno messo l'abitazione a soqquadro per cercare denaro e monili d'oro. Trovando poi le chiavi di casa hanno inoltre deciso di infilarle nella toppa dall'interno, così da guadagnare tempo nel caso di un anticipato ritorno dei proprietari.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

