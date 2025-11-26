Furto in casa ripreso dalle telecamere | ladri entrano dal balcone e rubano nelle stanze
Un furto in ‘prima serata’. E’ quanto accaduto lunedì, tra le 20.18 e le 20.31, in un’abitazione in via delle Camelie, a Malborghetto di Boara (frazione di Ferrara). Gli orari, precisi, sono quelli impressi sui filmati delle telecamere di sorveglianza della casa presa di mira da una banda di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
