Ladri d’appartamento credono di rubare pietre preziose invece sono calcoli renali

Due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di svaligiare un appartamento, convinti di trovare gioielli nascosti. In realtà, i sospetti avevano appena trafugato calcoli renali lasciati in una scatola, pensando fossero pietre preziose. La scena si è svolta in un quartiere tranquillo, dove i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver notato strani movimenti.

Come nel Vecchio West, questi cercatori d’oro erano pronti a frugare ovunque pur di trovare una preziosa pepita da portare via: solo che questa volta il bottino non arrivava da un fiume del Klondike. Dei ladri hanno messo a soqquadro un’abitazione in cerca di denaro e oggetti preziosi, ma alla fine sono fuggiti con una scatolina contenente due presunte pietre preziose che, in realtà, erano semplicemente calcoli renali. È accaduto a Pordenone, nella casa dell’ex vicedirettore del Messaggero Veneto, Giuseppe Ragogna, che ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine. La vicenda è stata riportata dallo stesso giornale friulano: secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero entrati nell’appartamento passando dal terrazzino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

