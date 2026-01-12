Ladri scatenati al cimitero | lapidi spaccate per rubare statue e oggetti in bronzo

Nel cimitero di Capriolo, sabato sera, ignoti hanno forzato l’ingresso e, con un furgone, hanno rubato statue in bronzo da diverse tombe. Le ladri scatenati hanno danneggiato numerose lapidi, portando via oggetti di valore. Si tratta di un episodio che evidenzia la vulnerabilità del luogo e la necessità di maggiori controlli per tutelare il patrimonio e la memoria dei defunti.

Un raid al buio che sa di colpo studiato nel cimitero di Capriolo, dove – sabato sera – ignoti hanno forzato l'ingresso del cimitero e si sono introdotti con un furgone, portando via sculture in bronzo da almeno quindici tombe. Le lapidi sono state infrante durante il furto, lasciando sul posto.

Ladri al cimitero di Capriolo: nella notte rubate statue di bronzo - Questa mattina i visitatori del camposanto si sono trovati davanti a una brutta sorpresa. giornaledibrescia.it

Ladri scatenati tra Albano e Brusaporto: almeno 25 statue trafugate dai cimiteri. “Denunciate” - Furti nella notte tra sabato e domenica ai cimiteri di due comuni bergamaschi. bergamonews.it

Ladri scatenati nella Bassa, razzia nell’abitazione della presidente Aler Monica Guarischi x.com

50news Versilia. . Camaiore : Vandali e ladri scatenati al cimitero della Badia - facebook.com facebook

