TUTURANO - Grave episodio al cimitero della frazione di Tuturano, dove è stato scoperto un furto esteso ai danni di numerose tombe. Ignoti hanno rubato i portafiori in ottone da quasi tutte le lapidi, lasciando dietro di sé una scena di devastazione e abbandono. Non è al momento possibile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Furto e devastazione nel cimitero di Tuturano: rubati i portafiori in ottone dalle lapidi

Ladri di rame di notte al cimitero, tegole spaccate e danni ingenti: “Una devastazione, siamo sgomenti” - Hanno colpito in piena notte portando via centinaia di metri di grondaie e materiali in rame. ilgiorno.it

Furto al cimitero. Oltre venti lampadari portati via dalle tombe. Gli episodi sono già due - Ne hanno rubati oltre una ventina nel piccolo cimitero di Cortina di Russi, sulla provinciale 253: quasi la metà di quelli presenti in ... ilrestodelcarlino.it

Furto con scasso e devastazione nella nostra casa di famiglia ora casa di mia madre a Voghera. State attenti vogheresi ..gira una banda di delinquenti efferati Ringrazio sentitamente le forze della polizia del Commissariato per il pronto intervento. Spero propri - facebook.com facebook