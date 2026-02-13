Addio a Orazio Russo simbolo del Catania | aveva 52 anni

Orazio Russo, noto simbolo del Catania, è morto a 52 anni a causa di una lunga malattia. La notizia ha sconvolto i tifosi e gli appassionati di calcio, che ricordano il suo contributo alla squadra e la passione che ha sempre dimostrato sul campo. Russo era molto apprezzato anche per il suo impegno nel sociale, e il suo nome è legato a tanti ricordi di domeniche trascorse allo stadio.

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Orazio Russo, morto oggi all'età di 52 anni dopo una lunga malattia. Nato a Misterbianco, l'ex attaccante siciliano ha legato indissolubilmente la propria carriera al Calcio Catania, di cui è stato uno dei simboli più rappresentativi. Russo è ricordato come l'unico calciatore ad aver indossato la maglia rossazzurra nelle quattro categorie professionistiche, in quattro periodi differenti, incarnando un legame profondo e duraturo con il club etneo. Una vita in rossazzurro, dentro e fuori dal campo. Conclusa la carriera da calciatore proprio con il Catania, il suo rapporto con la società non si è mai interrotto.

