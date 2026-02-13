Morto a 52 anni Orazio Russo ex bomber e bandiera del Catania

Orazio Russo, ex bomber e figura simbolo del Catania, è morto a 52 anni a causa di una malattia improvvisa. Russo, che aveva giocato con il club etneo in quattro diverse fasi della sua carriera, si era anche impegnato come team manager e si occupava del settore giovanile rossazzurro. La sua scomparsa ha colpito molti tifosi e addetti ai lavori, che ricordano la sua passione e il suo ruolo nel club.

Il calcio catanese, ma non solo, perde un pezzo della sua storia. Si è spento a soli 52 anni Orazio Russo, responsabile del settore giovanile rossazzurro ed ex attaccante del club etneo. Nato a Misterbianco, era malato da tempo. Russo al Catania aveva trascorso la maggior parte della carriera, ricoprendo più ruoli. Dapprima in campo, in quattro momenti diversi, e poi in panchina: da vice nel 2017 (con Giovanni Pulvirenti), quindi con Esordienti, Allievi nazionali e Primavera. Lungo il cammino dirigenziale, sempre in rossazzurro, è stato team manager (dal 2010 al 2014), responsabile tecnico del progetto affiliazioni scuole calcio e responsabile dell'attività di base, fino alla gestione dell'intero settore giovanile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

