Federico, il ragazzo di Federica Brignone, ha iniziato la sua carriera sportiva giocando a calcio nelle squadre locali di Rimini. Prima di diventare il modello che ha conquistato la sciatrice, si allenava con impegno tra le strutture sportive della città, dimostrando una grande passione per lo sport fin da giovane. Ora, si dedica principalmente alla moda, ma conserva i ricordi delle sue giornate sui campi di calcio.

Rimini, 17 febbraio 2026 – Prima delle passerelle, dei viaggi intorno al mondo e soprattutto dell’amore per la sciatrice Federica Brignone, c’era il parquet delle palestre di provincia. Il passato riminese di James Mbaye, oggi modello affermato e compagno della Tigre che ha appena conquistato due ori alle Olimpiadi, parla soprattutto di basket, sacrifici e seconde possibilità. Il futuro di Federica Brignone: “Ho tanto ferro nella tibia. Con i medici vedremo se e come continuare la stagione" L’arrivo a Rimini e i primi passi nel basket. Trentasei anni, originario del Senegal, Mbaye arriva in Romagna da giovanissimo e cresce tra Bellaria e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vita riminese del fidanzato di Federica Brignone: i primi passi del modello che ha ‘catturato’ la Tigre

Federica Brignone ha annunciato di aver iniziato una relazione con James Mbaye, il modello senegalese che ha sostenuto la campionessa durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Federica Brignone ha iniziato una relazione con James Mbaye, un modello che si trovava in tribuna a fianco della sua famiglia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.