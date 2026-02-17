La vita riminese del fidanzato di Federica Brignone | i primi passi del modello che ha ‘catturato’ la Tigre
Rimini, 17 febbraio 2026 – Prima delle passerelle, dei viaggi intorno al mondo e soprattutto dell’amore per la sciatrice Federica Brignone, c’era il parquet delle palestre di provincia. Il passato riminese di James Mbaye, oggi modello affermato e compagno della Tigre che ha appena conquistato due ori alle Olimpiadi, parla soprattutto di basket, sacrifici e seconde possibilità. Il futuro di Federica Brignone: “Ho tanto ferro nella tibia. Con i medici vedremo se e come continuare la stagione" L’arrivo a Rimini e i primi passi nel basket. Trentasei anni, originario del Senegal, Mbaye arriva in Romagna da giovanissimo e cresce tra Bellaria e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Federica Brignone ha un nuovo fidanzato, il modello James Mbaye
Federica Brignone ha annunciato di aver iniziato una relazione con James Mbaye, il modello senegalese che ha sostenuto la campionessa durante le Olimpiadi di Milano Cortina.
“Federica Brignone ha un nuovo fidanzato, era seduto in tribuna vicino alla sua famiglia”: chi è James Mbaye, il modello che ha rubato il cuore alla campionessa delle Olimpiadi
Federica Brignone ha iniziato una relazione con James Mbaye, un modello che si trovava in tribuna a fianco della sua famiglia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
