federica brignone ha un nuovo fidanzato il modello james mbaye

Merito prima di tutto e di sé stessa, del suo talento e della determinazione dopo il gravissimo infortunio del 3 aprile 2025 (frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra e rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro). Nelle interviste pre olimpiche e ai microfoni di chi anche in questi giorni le ha chiesto il segreto di un successo andato oltre ogni più rosea aspettativa, Brignone non ha mai nascosto le difficoltà e i dolori - fisici e psicologici - dei mesi scorsi, parlando anche dell’enorme supporto avuto dalla sua famiglia. Del fratello Davide in primis, con il quale ha un rapporto solidissimo e che è anche il suo allenatore, del papà Daniele Brignone, della mamma Ninna Quario un tempo anche lei brillante slalomista, ma anche di un nuovo amore, vissuto come è solita fare in ogni ambito della sua vita extra sportiva, lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

James Mbaye, il nuovo compagno di Federica Brignone, si trova al centro dell’attenzione dopo aver attirato l’interesse di molti.

James Mbaye, il compagno di Federica Brignone, ha attirato l’attenzione dei presenti durante l’ultimo evento in tribuna, dove si trovava accanto ai genitori della campionessa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'orgoglio del fratello Davide e di mamma Ninna dopo l'oro Olimpico di Federica Brignone: una vittoria in famiglia · Sci alpino; Olimpiadi, Federica Brignone vince un altro oro e le avversarie s’inchinano. FOTO; Lo psicologo di Federica Brignone: La sua forza è l'antifragilità. Ha vinto l'oro perché ha una testa da vincente; Federica Brignone, la sua meravigliosa storia sportiva e umana diventa un film.

Federica Brignone, l'inchino delle rivali: chi è la leggenda azzurra oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Federica Brignone vince l’oro nel gigante alle Olimpiadi Milano-Cortina, le avversarie si inchinano a lei in un gesto di rispetto storico. alfemminile.com

Stesso tempo al centesimo due volte, poi Hector e Stjernesund fanno l’inchino a Federica BrignoneSarah Hector e Thea Louise Stjernesund hanno realizzato lo stesso tempo sia nella prima che nella seconda manche del Gigante, entrambe hanno vinto l'argento ... fanpage.it

La campionessa di biathlon racconta come la discesa di Federica Brignone l'abbia motivata a conquistare la medaglia d'oro olimpica - facebook.com facebook

Lo Slalom Gigante, con Federica Brignone che ha conquistato la seconda Medaglia d'Oro, è stato visto – dalle 13.29 alle 14.51 - da 4 milioni 550 mila spettatori, pari al 30,6% di share. #AscoltiTv #MilanoCortina2026 x.com