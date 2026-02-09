Come sta Lindsey Vonn dopo l’infortunio e la doppia operazione | Gli USA vietano ai medici di parlare

Dopo l’infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina, Lindsey Vonn si trova ancora in fase di recupero. La campionessa ha subito due operazioni per stabilizzare la frattura alla gamba sinistra, ma negli Stati Uniti i medici non possono rilasciare dettagli sulla sua condizione. La sportiva, che ha vissuto un incidente molto serio in pista, resta sotto osservazione e si tiene lontana dai riflettori.

