Lindsey Vonn e il messaggio ai fan dal letto d’ospedale | Domani il quarto intervento chirurgico poi torno a casa – Il video

Lindsey Vonn ha annunciato dai suoi social di dover affrontare il quarto intervento chirurgico, dopo la caduta avvenuta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. La sciatrice americana, ancora ricoverata in ospedale, ha condiviso un video in cui rivela che domani si sottoporrà all’operazione, prima di tornare a casa. La caduta ha causato gravi conseguenze e ha richiesto diversi interventi medici.

Non sono ancora finiti gli interventi chirurgici per Lindsey Vonn, la sciatrice statunitense protagonista di una rovinosa caduta al secondo giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina. «Domani dovrò sottopormi alla quarta operazione, poi tornerò a casa, ma avrò bisogno di farne ancora un altro», dice la campionessa americana in un post su Instagram in cui aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute. Il messaggio ai fan dall’ospedale. «Grazie a tutti quelli che mi stanno mandando messaggi, peluche», dice la sciatrice Usa, ricoverata a Treviso. «Tutto questo è bellissimo, mi ha aiutato molto. Sono stati giorni difficili in ospedale, ricomincio a sentirmi me stessa ma davanti a me ho una strada molto lunga.🔗 Leggi su Open.online

Lindsey Vonn si trova in ospedale per un nuovo intervento dopo aver subito diverse operazioni a causa di un infortunio alla schiena, che le ha impedito di tornare a sciare.

Lindsey Vonn ha condiviso le prime foto dall’ospedale di Treviso, dove si trova dopo il terzo intervento chirurgico.

"Congrats Fede! What a incredible comeback!" così Lindsey Vonn dal letto dell'ospedale scrive alla #Brignone. Ragazze vere, resilienti, donne forti, leali. Nell'era dei furbetti, dei simulatori, delle scorciatoie, queste ragazze sono la luce. Fenomeni e modelli veri x.com