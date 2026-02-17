La violenza raccontata dal punto di vista maschile | Angela Corbo presenta A parti inverse| INTERVISTA

Angela Corbo ha deciso di raccontare la violenza dal punto di vista degli uomini, dopo aver ascoltato numerose testimonianze di uomini che subiscono abusi e stalking. La scrittrice ha raccolto storie di uomini che spesso restano in silenzio, e ha deciso di trasformarle in un nuovo progetto letterario. La sua intenzione è portare alla luce esperienze poco visibili, come quelle di un uomo che ha subito minacce e molestie, ma che raramente trova ascolto.

E se fossero gli uomini ad essere vittime di violenza, abusi e stalking? “A parti inverse” è il libro d’esordio di Angela Corbo: una raccolta di racconti in cui l’autrice ribalta la prospettiva tradizionale e immagina uomini vittime di violenze e soprusi, solitamente associati all’esperienza femminile. Corbo, originaria di Oppido Lucano, in provincia di Potenza, affronta un tema delicato con l’obiettivo di stimolare empatia e riflessione. Angela, come stai? “A parti inverse” racconta la violenza dal punto di vista maschile: cosa ti ha spinto a scegliere questa prospettiva?Sto abbastanza bene, grazie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La violenza raccontata dal punto di vista maschile: Angela Corbo presenta “A parti inverse”| INTERVISTA La violenza raccontata dal punto di vista maschile: Angela Corbo presenta “A parti inverse” Angela Corbo ha deciso di raccontare la violenza dal punto di vista maschile, dopo aver scoperto che molti uomini soffrono in silenzio per abusi e stalking. Anche McEnroe rincara la dose su Sinner: “Un favoritismo: a parti inverse cosa avrebbero fatto?” Dopo la vittoria di Jannik Sinner contro Eliot Spizzirri, si sollevano discussioni sul trattamento riservato al tennista italiano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sorry, Baby: il debutto di Eva Victor racconta la violenza dal vuoto che resta; Relazioni disfunzionali e amori tossici: se ne parla nel romanzo La Panda rossa; La vittima imperfetta di Veronica Raimo; Gisele Pelicot ha scritto un memoir in cui racconta tutto quello che ha passato dal giorno in cui ha scoperto le violenze del suo ex marito. Albert Camus svela come la violenza nasce dall’ignoranzaScopri come reagire alla speculazione della violenza: la lezione di Albert Camus sulle scelte utili a mitigare il male. libreriamo.it La violenza sulle donne raccontata con la delicatezza dei tratti di chinaIl camino dell'ex forno Hoffmann dal 2007 si è trasformato in un faro culturale visibile da ogni punto della città. All'interno dell'antico edificio, un luogo fuori dal tempo, che offre spazi di ... rainews.it L' Agenzia Servizi Funebri A.Ferro si occuperà del servizio funebre della signora Nuccia Corbo. Per qualsiasi informazione potete contattarci facebook