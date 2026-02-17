La violenza raccontata dal punto di vista maschile | Angela Corbo presenta A parti inverse

Angela Corbo ha deciso di raccontare la violenza dal punto di vista maschile, dopo aver scoperto che molti uomini soffrono in silenzio per abusi e stalking. L’autrice ha incontrato diverse persone che hanno vissuto esperienze difficili, spesso invisibili agli occhi degli altri. Il suo nuovo progetto, “A parti inverse”, si concentra proprio su queste storie, cercando di far emergere una realtà poco conosciuta. Un esempio concreto è quello di Marco, un uomo che ha subito insulti e minacce senza trovare ascolto.

E se fossero gli uomini ad essere vittime di violenza, abusi e stalking? "A parti inverse" è il libro d'esordio di Angela Corbo: una raccolta di racconti in cui l'autrice ribalta la prospettiva tradizionale e immagina uomini vittime di violenze e soprusi, solitamente associati all'esperienza femminile. Corbo, originaria di Oppido Lucano, in provincia di Potenza, affronta un tema delicato con l'obiettivo di stimolare empatia e riflessione. Angela, come stai? "A parti inverse" racconta la violenza dal punto di vista maschile: cosa ti ha spinto a scegliere questa prospettiva?Sto abbastanza bene, grazie.