Dopo la vittoria di Jannik Sinner contro Eliot Spizzirri, si sollevano discussioni sul trattamento riservato al tennista italiano. L’episodio del terzo set, interrotto a causa delle alte temperature e la successiva chiusura del tetto della Rod Laver Arena, ha suscitato diverse opinioni. In questo contesto, anche John McEnroe ha commentato, sollevando dubbi sul favoritismo e sul trattamento equo tra i giocatori.

La vittoria di Jannik Sinner contro lo statunitense Eliot Spizzirri continua a fare parlar e per l’episodio che ha caratterizzato il terzo set: a causa delle temperature molto elevate, gli organizzatori hanno adottato il nuovo protocollo di sicurezza stilato appositamente per queste condizioni estremi e si è così interrotto l’incontro, in modo da poter chiudere il tetto della Rod Laver Arena e permettere ai giocatori di proseguire la partita in una situazione un po’ più umanamente sostenibile. Il numero 2 del mondo, che aveva perso il primo parziale e aveva dovuto fare i conti anche con i crampi, ha approfittato della sospensione, ha ritrovato la brillantezza necessaria ed è riuscito a sconfiggere il numero 85 del ranking ATP con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, meritandosi così la qualificazione agli ottavi di finale dello Slam di cui ha conquistato le ultime due edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Anche McEnroe rincara la dose su Sinner: "Un favoritismo: a parti inverse cosa avrebbero fatto?"

McEnroe duro su Sinner: La chiusura del tetto agli Australian Open? A parti inverse...Soffrendo decisamente più del previsto Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il numero due del mondo, reduce da due successi senza perdere nemmeno un set, h ... msn.com

