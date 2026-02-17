La violenta fiammata che ha avvolto l' edicola sul Porto canale di Cesenatico | grossi danni

Martedì mattina, verso mezzogiorno e trenta, un incendio ha devastato l’edicola ‘Il Punto’ sul Porto canale di Cesenatico, causando ingenti danni. Le fiamme sono divampate improvvisamente, alimentate forse da materiali presenti all’interno dell’attività, e hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, lasciando un tratto di strada coperto di fumo e detriti carbonizzati. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e dei residenti, preoccupati per la sicurezza della zona.

Momenti di grossa apprensione martedì mattina intorno a mezzogiorno e mezzo, quando è scoppiato un violento incendio all'interno dell'edicola ‘Il Punto’ che si trova sul porto canale di Cesenatico. Video di un lettoreLeggi la notizia completa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it L'edicola sul porto canale divorata dalle fiamme, danni ingenti e tre persone intossicateMartedì mattina, un incendio ha devastato l’edicola ‘Il Punto’ situata sul porto canale di Cesenatico, causando danni ingenti e lasciando tre persone intossicate. Verso Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica su tutto il Porto Canale innevato di CesenaticoIl passaggio della fiamma olimpica sul Porto Canale innevato di Cesenatico rappresenta un momento importante in vista di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Due operai ustionati, tre feriti. Fuoriuscita d’olio innesca il rogo. Fiammata nell’ex farmaceutica; Esce fumo dal cofano della Subaru, conducente scende appena in tempo: auto distrutta dalle fiamme; Rosolini, violenza e fiamme: gravissimo il meccanico aggredito, bruciate le auto dell'aggressore; Esplosione devastante, scatta l’emergenza: appartamento sventrato | Famiglie costrette a lasciare tutto e scappare. Porto Recanati Posa delle scogliere a protezione della spiaggia recentemente devastata dalla violenta mareggiata facebook #cicloneHarryNumerosi i danni al porto di Catania dopo la violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio. Diverse barche semi affondate o accatastate l'una sopra l'altra sulla costa. x.com