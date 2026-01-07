Verso Milano Cortina 2026 la fiamma olimpica su tutto il Porto Canale innevato di Cesenatico

Il passaggio della fiamma olimpica sul Porto Canale innevato di Cesenatico rappresenta un momento importante in vista di Milano Cortina 2026. Dopo la tappa a Cesena, questa giornata segna un altro passo verso i Giochi, coinvolgendo la comunità locale in un evento simbolico e di grande significato. La manifestazione testimonia l’entusiasmo e l’attenzione verso questa importante manifestazione sportiva che unirà l’Italia nel nome dello sport e della solidarietà.

Momento storico per Cesenatico che in mattinata ha salutato il passaggio della fiamma olimpica che ieri mattina aveva fatto tappa a Cesena. Buona la partecipazione di pubblico con la neve sullo sfondo. Tra i tedofori che hanno dato vita alla staffetta verso le olimpiadi invernali Milano Cortina.

