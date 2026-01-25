Vespa patrimonio Unesco Rilanciare la candidatura | Icona italiana da tutelare

La candidatura della Vespa come patrimonio immateriale dell’UNESCO, rilanciata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, mira a valorizzare un simbolo della cultura italiana. Riconoscere la Vespa come patrimonio immateriale contribuirebbe a tutelare un’icona che rappresenta l’ingegno e la tradizione del nostro Paese, rafforzando l’orgoglio nazionale e la tutela del patrimonio culturale italiano nel mondo.

Vespa patrimonio immateriale dell'Unesco. La proposta questa volta arriva dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Durante il question time alla Camera dei deputati del 21 gennaio il vicepremier risponde a un'interrogazione del deputato Riccardo Augusto Marchetti, Lega, sulle iniziative volte a "promuovere il riconoscimento del valore storico della Vespa e della Fiat 500 in relazione alle possibili limitazioni derivanti dalle normative per il contenimento delle emissioni". Un modo per derogare alle limitazioni sul traffico in nome della salvaguardia di due icone mondiali del made in Italy. Vespa patrimonio Unesco. Rilanciare la candidatura: Icona italiana da tutelare; Porta a Porta fa 30 anni, il programma di Bruno Vespa spegne le candeline: il Papa, Meloni e i leader politici ospiti della puntata. Vespa patrimonio Unesco. Rilanciare la candidatura: Icona italiana da tutelareIl ministro Matteo Salvini alla Camera riporta l'iniziativa proposta dai Club. E poi attacca l'Europa: Con buona pace dei burocratici di Bruxelles. Vespa e Fiat 500 patrimonio immateriale dell'Unesco, il piano di Matteo Salvini dopo la proposta del 2024Matteo Salvini annuncia deroghe ai blocchi Ue per Vespa e Fiat 500 oltre alla candidatura Unesco come patrimonio immateriale. Salvini candida la Vespa a patrimonio immateriale Unesco: cosa vuole fare il governo sui veicoli storici. Durante un Question Time alla Camera, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato che i suoi uffici sono al lavoro per definire un quadro di tutele speciali destinate a quello che ha definito un "patrimonio industriale e culturale tutto italiano".

