In Toscana c’è un paese fantasma… abitato solo da gatti

In Toscana si trova un luogo insolito: un paese abbandonato, ora popolato esclusivamente da gatti. Situato a Fivizzano, in provincia di Massa-Carrara, questo sito rappresenta un esempio di abbandono e natura che si riprende gli spazi. La presenza dei felini domestici crea un’atmosfera particolare, rendendo il luogo unico nel suo genere. Un’immagine di isolamento e spontaneità, che suscita curiosità e riflessioni sul rapporto tra uomo e natura.

Fivizzano (Massa-Carrara), 26 gennaio 2026 – In Toscana esiste un paese fantasma dove gli unici abitanti sono i gatti. Un luogo fuori dal tempo, in Lunigiana, a pochi chilometri da aree oggi molto cercate dagli stranieri che sognano di comprare una casa in Italia. Tra i comuni più ricercati in Toscana nel 2025, secondo gate-away.com, spicca appunto Fivizzano, in provincia di Massa-Carrara. Eppure, solo a pochi chilometri dal borgo, esiste un luogo dove il tempo ha deciso di fermarsi: il suo nome è Escaro di Fivizzano. Per raggiungerlo si parte da Magliano di Fivizzano, si supera la chiesa e si prosegue per circa 500 metri, fino ad arrivare a una cabina elettrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

