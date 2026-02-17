La valanga di Madesimo Soccorritori e droni Ricerche senza esito

Una valanga a Madesimo ha provocato l'intervento di soccorritori e droni, ma le ricerche non hanno ancora portato a risultati concreti. Le operazioni sono partite con difficoltà ieri mattina, rallentate da una forte nevicata che ha reso difficile l'accesso alle zone colpite. Con il miglioramento del tempo, le squadre sono riuscite a intensificare i controlli, coinvolgendo circa trenta professionisti tra Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e tecnici specializzati con droni dotati di telecamere termiche. Le ricerche sono proseguite fino a sera, senza trovare tracce delle persone coinvolte.

Le ricerche sono iniziate a rilento ieri mattina a causa di una fitta nevicata, ma con il migliorare delle condizioni atmosferiche sono entrate nel vivo, coinvolgendo quasi una trentina di esperti tra Soccorso Alpino civile e militare e Vigili del Fuoco con gli specialisti Saf "neve" e il nucleo Sapr con droni dotati di termocamera e si sono protratte sino all'imbrunire. Purtroppo, però, ancora senza esito. Il corpo dell'uomo, un 56enne di Rozzano, hinterland milanese, travolto insieme alla compagna e a un'altra coppia di amici da un imponente distacco nevoso mentre si trovavano a bordo di due motoslitte nei pressi del Lago Nero, a quota 2.