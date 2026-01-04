Il fascino eterno del Taj Mahal simbolo dell’India

Il Taj Mahal, simbolo dell’India e patrimonio dell’umanità, rappresenta un esempio di architettura e arte senza tempo. Situato ad Agra, questo mausoleo in marmo bianco è noto per la sua bellezza e la sua storia, che ne fanno una tappa imperdibile per chi desidera conoscere la cultura indiana. La sua presenza affascina visitatori di tutto il mondo, consolidando il suo ruolo come icona di pace e amore.

Tra le meraviglie più celebri al mondo, il Taj Mahal continua ad attrarre milioni di visitatori ogni anno. Costruito nel XVII secolo dall'imperatore moghul Shah Jahan in memoria della moglie Mumtaz Mahal, è un mausoleo che incarna amore, arte e perfezione architettonica. Dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, il Taj Mahal è interamente rivestito di marmo bianco che, al variare della luce, assume sfumature che vanno dal rosa dell'alba al dorato del tramonto. Visitare Agra non significa però solo ammirare il Taj Mahal. La città offre altri tesori come il Forte Rosso, una cittadella imponente che racconta la grandezza della dinastia moghul.

