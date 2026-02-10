Se sei una persona altamente sensibile non sei solo empatico | come si manifesta questo tratto

Oggi si parla di persone altamente sensibili, un tratto della personalità che non riguarda le patologie. Chi ha questa caratteristica si distingue per una maggiore empatia e un’attenzione particolare ai dettagli, anche i più piccoli. Non si tratta di una condizione rara, ma di qualcosa che si manifesta in vari aspetti della vita di tutti i giorni.

La definizione di "persona altamente sensibile" (PAS) non indica una patologia, ma un tratto della personalità che si manifesta in più ambiti della vita quotidiana: dall'empatia nella relazioni con gli altri all'attenzione al minimo dettaglio.

Emma Marrone condivide la sua esperienza personale legata alla diagnosi di un tumore all’ovaio, sottolineando come, in sala operatoria, la notorietà non faccia differenza.

