La staffetta del biathlon l' inseguimento a squadre di velocità il bob a 2 | il programma di oggi
Oggi si svolgono diverse gare di sport invernali, tra cui la staffetta del biathlon, l'inseguimento a squadre di velocità e il bob a due. Sono in palio sette medaglie d’oro, tra cui quella assegnata alle donne nello slopestyle e nella combinata nordica, con il pubblico che segue con attenzione le competizioni.
Sette medaglie d'oro da assegnare. La giornata inizia con curling, combinata nordica e le qualificazioni dell'Aerials femminile. Pranzo con il podio dello slopestyle femminile e la combinata nordica, pomeriggio dedicato alle squadre, con la staffetta del biathlon maschile e le gare di inseguimento a squadre maschile e femminile nella velocità. A fine giornata bob a 2, Big Air maschile, curling e i match di hockey ghiaccio. Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9.05 - Curling (a Cortina d'Ampezzo): Svizzera-Svezia, Usa-Cina, Rep. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Combinata a squadre, curling, biathlon: il programma di oggi
Questa mattina a Milano Cortina si sono aperte le gare di oggi con la combinata a squadre, il curling e il biathlon.
A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Oberhof, tv, streaming
Ecco le informazioni sul biathlon di oggi a Oberhof, con startlist per l'inseguimento maschile e la staffetta femminile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi argento in staffetta mista ad Antholz-Anterselva · Risultati biatlhon oggi; Medaglia d'argento per la staffetta mista del Biathlon a Milano Cortina: gara perfetta degli Azzurri; Un argento mai visto. Wierer e Vittozzi trascinano la staffetta del biathlon; Una Vittozzi da impazzire lancia la staffetta: l'Italia è medaglia d'argento!.
Biathlon, definito il quartetto dell’Italia per la staffetta maschile. Nicola Romanin si conquista il posto!L'Italia si presenterà ai nastri di partenza della staffetta maschile di biathlon nel ruolo di outsider per il podio ai Giochi Olimpici Invernali di ... oasport.it
Biathlon, staffetta maschile: l'Italia con un quartetto ineditoMartedì 17 febbraio ad Anterselva, in Italia, proseguirà il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con la staffetta maschile 4×7,5 km, in programma alle ore 14.30. it.blastingnews.com
Nel pattinaggio velocità c'è il team pursuit uomini, nel biathlon staffetta maschile - facebook.com facebook
Sci alpino, biathlon e staffetta di fondo: tutte le gare e le speranze azzurre, Brignone cerca altre medaglie #Milano #15febbraio #MilanoCortinaOlympics2026 #MilanoCortinaOlympic2026 #MilanoCorina2026 #Olimpiadilnvernali2026 #Olimpiadi x.com