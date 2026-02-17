La staffetta del biathlon l' inseguimento a squadre di velocità il bob a 2 | il programma di oggi

Oggi si svolgono diverse gare di sport invernali, tra cui la staffetta del biathlon, l'inseguimento a squadre di velocità e il bob a due. Sono in palio sette medaglie d’oro, tra cui quella assegnata alle donne nello slopestyle e nella combinata nordica, con il pubblico che segue con attenzione le competizioni.

Sette medaglie d'oro da assegnare. La giornata inizia con curling, combinata nordica e le qualificazioni dell'Aerials femminile. Pranzo con il podio dello slopestyle femminile e la combinata nordica, pomeriggio dedicato alle squadre, con la staffetta del biathlon maschile e le gare di inseguimento a squadre maschile e femminile nella velocità. A fine giornata bob a 2, Big Air maschile, curling e i match di hockey ghiaccio. Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9.05 - Curling (a Cortina d'Ampezzo): Svizzera-Svezia, Usa-Cina, Rep. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa mattina a Milano Cortina si sono aperte le gare di oggi con la combinata a squadre, il curling e il biathlon.

Ecco le informazioni sul biathlon di oggi a Oberhof, con startlist per l'inseguimento maschile e la staffetta femminile.

