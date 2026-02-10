Combinata a squadre curling biathlon | il programma di oggi

Questa mattina a Milano Cortina si sono aperte le gare di oggi con la combinata a squadre, il curling e il biathlon. Alle 10.30 è partita la discesa della combinata donne, seguita alle 14 dall’slalom. Sono in palio nove medaglie d’oro e un bronzo, e le gare stanno attirando l’attenzione di molti spettatori.

Giornata ricca di finali a Milano Cortina. Le donne dello sci alpino affonteranno prima la discesa alle 10.30 e poi lo slalom alle 14 per il titolo olimpico nella combinata a squadre. E poi il freestyle slopestyle uomini, lo short track (staffetta mista), lo sci di fondo (sprint donne e uomini), il biathlon (individuale 20 km uomini), il curling misto (finale per l'oro, ma anche per il 3° posto), lo slittino (singolo donne) e il salto con gli sci (gara a squadre mista).

