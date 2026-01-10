A che ora il biathlon oggi | startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Oberhof tv streaming

Ecco le informazioni sul biathlon di oggi a Oberhof, con startlist per l'inseguimento maschile e la staffetta femminile. Dopo il giorno di riposo, la tappa tedesca della Coppa del Mondo prosegue con le competizioni in programma. Scopri gli orari di inizio, le modalità di visione in TV e streaming, e tutte le ultime notizie sulla giornata di gare.

Sabato 10 gennaio si torna competere a Oberhof (Germania), tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi teutoniche, messe alle spalle il giorno di riposo da legare alle previsioni meteorologiche scarsamente favorevoli, il programma dell’appuntamento del massimo circuito internazionale prosegue. Di scena quest’oggi ci sarà dalle 12:00 l’inseguimento maschile e alle 14:25 la staffetta femminile. Nella gara degli uomini occhi puntati su Tommaso Giacomel. Il trionfo della Sprint è stato l’ennesimo grande risultato del 25enne trentino, sempre più nella storia del biathlon azzurro. Una possibile affermazione odierna nella prova dei quattro poligoni si tradurrebbe anche nel raggiungimento della vetta della classifica generale, un qualcosa di molto significativo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Oberhof, tv, streaming Leggi anche: A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Hochfilzen, tv, streaming, italiani in gara Leggi anche: A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento femminile e staffetta maschile Hochfilzen, tv, streaming, italiani in gara Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Oberhof, tv, streaming; Biathlon – La start list della staffetta femminile: ecco le scelte dell’Italia; Italia senza Comola, c'è Zingerle con Passler, Carrara e Auchentaller: la startlist della staffetta di Oberhof; LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: Tommaso Giacomel a caccia del primato in classifica. A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Oberhof, tv, streaming - Sabato 10 gennaio si torna competere a Oberhof (Germania), tappa della Coppa del Mondo di biathlon. oasport.it

A che ora il biathlon oggi in tv: startlist sprint maschile e femminile Oberhof, programma, streaming - Oggi, giovedì 8 gennaio, prenderà il via la prima tappa del 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. oasport.it

Biathlon, è ancora Italia: Giacomel secondo nell'inseguimento. Giù la staffetta femminile - L'azzurro ha chiuso al secondo posto l’inseguimento a Hochfilzen (Austria), dopo una gara di altissimo livello. gazzetta.it

A First-Time Victory That Had It All | Oberhof '25 Single Mixed Relay Rewatch

Oggi è il biathlon a portare la Groenlandia ai Giochi. Sondre Slettermark e la sorella Ukaleq Astri (già a Pechino 2022) gareggiano ai Mondiali sotto la bandiera della Groenlandia, ma ai Giochi per la Danimarca, perché il CIO non riconosce lo status sportivo d x.com

Dopo la morte in moto di padre e figlia parte il processo, l'esercito che si prepara a disinnescare la bomba di Rovereto, ma anche la nuova vittoria di Giacomel nel biathlon. Le notizie trentine di oggi, #8gennaio, raccontate in un minuto - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.