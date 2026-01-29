Sparatoria a Rogoredo | il 3 febbraio l' autopsia sul corpo di Abderrahim Mansouri

Martedì 3 febbraio sarà il giorno dell’autopsia sul corpo di Abderrahim Mansouri, il giovane di 28 anni ucciso da un agente di polizia durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo. La famiglia aspetta di capire cosa sia successo e se ci siano colpe da chiarire. La città si tiene pronta a eventuali sviluppi.

È fissata per martedì 3 febbraio l’autopsia sul corpo di Abderrahim Mansouri, il 28enne di origini marocchine ucciso da un agente di polizia durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo, alla periferia est di Milano. L’esame medico-legale potrebbe essere un passaggio chiave dell’inchiesta: dalle sue conclusioni, infatti, potrebbe dipendere la verifica della versione fornita finora dall’agente che ha sparato. L'autopsia, infatti, aiuterà a far emergere elementi sulla traiettoria del colpo, la distanza reale tra poliziotto e vittima e la compatibilità tra i dati scientifici e la ricostruzione dei fatti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Rogoredo Milano

Gli investigatori della polizia cercano ancora l’altra persona che era con Abderrahim Mansouri il giorno dell’omicidio a Rogoredo, il 26 gennaio.

In un'area isolata di via Impastato, a Milano, si è verificato un omicidio con colpo alla testa e sparo letale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Rogoredo Milano

Argomenti discussi: Giovane ucciso al Parco Rogoredo, il poliziotto che ha sparato è indagato per omicidio volontario; Sparatoria a Rogoredo, Sala sul pusher ucciso: Bisogna capire la dinamica. No allo scudo penale; Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo; Milano, indagato per omicidio poliziotto che ha sparato a un 28enne.

Chi era Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso durante la sparatoria a RogoredoNoto anche come Zack, il ragazzo marocchino era già noto alle forze dell’ordine per spaccio e altri reati. Da anni veniva arrestato e poi rilasciato e non aveva mai fatto richiesta per il permesso di ... tg24.sky.it

Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enneÈ accaduto lunedì in via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura ... tg24.sky.it

Milano, il colpo, le telecamere e lo scudo Nuovi elementi sull’uccisione di Abderrahim Mansouri: immagini non acquisite, testimoni mancanti e un copione che si ripete mentre la destra invoca l’impunità x.com

L'agente davanti al pm ha ricostruito la dinamica del colpo che ha ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri. L’arma era una replica a salve facebook