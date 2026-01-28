Granato Potere al Popolo | Questo della Regione Campania non è il vero salario minimo è un bluff

La protesta di Potere al Popolo si fa sentire contro il nuovo provvedimento sulla questione salari minimi in Campania. Il portavoce del movimento definisce il provvedimento “uno spot”, sottolineando che senza un obbligo chiaro per le aziende di proporre una cifra, il sistema non funzionerà mai. La polemica resta aperta, e si aspetta una risposta concreta da parte delle istituzioni.

La Giunta della Regione Campania, presieduta da Fico, ha approvato un disegno di legge riguardante il salario minimo negli appalti pubblici.

