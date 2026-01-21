Il Manchester City rimborsa i tifosi | È il minimo che possiamo fare Quanto hanno speso i calciatori

Il Manchester City ha annunciato il rimborso ai tifosi che hanno seguito la trasferta in Norvegia, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Bodo Glimt in Champions League. I calciatori principali del club hanno deciso di restituire quanto speso dai supporter come gesto di riconoscenza e rispetto, considerando le circostanze della partita. Questa iniziativa sottolinea l'impegno del club nei confronti della propria tifoseria.

