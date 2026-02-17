Un presidio sociale prima ancora che sanitario, capace di arrivare dove il sistema ospedaliero fatica a spingersi. La farmacia marchigiana cambia pelle e grazie ai nuovi fondi statali si prepara a diventare un hub tecnologico per la salute. Abbiamo fatto il punto con Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche, il cui mandato, a seguito della riforma dello statuto, è stato esteso fino al 2027 per allinearsi alla scadenza nazionale. Presidente Meconi, partiamo dalle novità della legge di bilancio. Che cosa cambia concretamente per le farmacie del territorio? "La novità più importante è la stabilizzazione della ’Farmacia dei servizi’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sfida di Federfarma: "Il medico da remoto, televisite in farmacia"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.