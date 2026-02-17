La sfida di Federfarma | Il medico da remoto televisite in farmacia
Un presidio sociale prima ancora che sanitario, capace di arrivare dove il sistema ospedaliero fatica a spingersi. La farmacia marchigiana cambia pelle e grazie ai nuovi fondi statali si prepara a diventare un hub tecnologico per la salute. Abbiamo fatto il punto con Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche, il cui mandato, a seguito della riforma dello statuto, è stato esteso fino al 2027 per allinearsi alla scadenza nazionale. Presidente Meconi, partiamo dalle novità della legge di bilancio. Che cosa cambia concretamente per le farmacie del territorio? "La novità più importante è la stabilizzazione della ’Farmacia dei servizi’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
I controlli? Anche in farmacia : "Dal 2026 partono le televisite"
Arriva il certificato medico rilasciato con la visita da remoto. La novità e come funzionaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La sfida di Federfarma: Il medico da remoto, televisite in farmacia; Ccnl farmacie private, esito negativo della procedura di raffreddamento: trattative ancora in stallo; Le farmacie in prima linea per l'oncologia pediatrica.; Dal banco alla solidarietà. Le ’Giornate del farmaco’ per aiutare chi ha bisogno: Vi spiego come funziona.
Contratto farmacie private, Federfarma rilancia sugli aumenti ma resta la frattura con i sindacatiFederfarma propone aumenti differenziati e nuove tutele. Ma i sindacati confermano le critiche sul doppio binario salariale e il confronto resta teso ... corriere.it
Federfarma: no ai farmaci di fascia C nei supermercatiLa rete delle farmacie è efficiente e capillare, e garantisce a tutti i cittadini il facile accesso ai farmaci. Per questo Federfarma ribadisce il no alla proposta avanzata da Federdistribuzione ... quotidianosanita.it
Contro questa emergenza il Banco Farmaceutico e Federfarma Palermo invitano i cittadini ad aderire in massa alla “Giornata di raccolta del farmaco” che si svolgerà dal 10 al 16 febbraio. In campo a raccogliere la sfida ci sono ben 114 farmacie, che hanno gi - facebook.com facebook