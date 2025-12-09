Arriva il certificato medico rilasciato con la visita da remoto La novità e come funziona
Il disegno di legge sulle semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce ufficialmente il certificato di malattia rilasciato anche tramite una visita da remoto. Una televisita che elimina, di fatto, l’obbligo per il lavoratore di andare in ambulatorio o fare una visita domiciliare. La novità era da tempo richiesta dalla Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), per «alleggerire l’eccessivo carico burocratico che grava quotidianamente sugli ambulatori». In questo modo sia le valutazioni fatte in videochiamata che quelle in presenza sono equiparate. Quando entra in vigore la telecertificazione. 🔗 Leggi su Open.online
Arriva la televisita per il certificato di malattia
Malattia, addio alla visita obbligatoria in ambulatorio: arriva il certificato medico a distanza, una rivoluzione che semplifica tempi e procedure per lavoratori e medici. Ecco come funziona, quando si applica e cosa cambia davvero. Leggi l’approfondimento com - facebook.com Vai su Facebook
Certificato di malattia: arriva la televisita per giustificare l’assenza dal lavoro ilsole24ore.com/art/certificat… Vai su X
Arriva il certificato medico rilasciato con la visita da remoto. La novità e come funziona - Il disegno di legge sulle semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce ufficialmente il certificato di malattia rilasciato anche tramite una visita da remoto. Da msn.com
Natale 2025, in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa: boom di prodotti locali e artigianali laprimapagina.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Uno splendido errore 3 stagione: tutto sulle novità uscita e streaming jumptheshark.it
Sacchi avverte: Milan da scudetto, Napoli e Inter non devono sottovalutarlo internews24.com
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme amica.it
David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del ... ilgiornaleditalia.it