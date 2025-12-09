Arriva il certificato medico rilasciato con la visita da remoto La novità e come funziona

Il disegno di legge sulle semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce ufficialmente il certificato di malattia rilasciato anche tramite una visita da remoto. Una televisita che elimina, di fatto, l’obbligo per il lavoratore di andare in ambulatorio o fare una visita domiciliare. La novità era da tempo richiesta dalla Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), per «alleggerire l’eccessivo carico burocratico che grava quotidianamente sugli ambulatori». In questo modo sia le valutazioni fatte in videochiamata che quelle in presenza sono equiparate. Quando entra in vigore la telecertificazione. 🔗 Leggi su Open.online